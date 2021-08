Un gros défi pour Kamal Miller

L’indiscipline au cours du dernier match forcera l’entraîneur Wilfried Nancy à aligner un onze de départ modifié lorsque le CF Montréal affrontera le D.C. United, dimanche. Le défenseur latéral Kamal Miller aura beaucoup à prendre sur ses épaules.

• À lire aussi: Canadiennes en or: «Elles sont un exemple» -Wilfried Nancy

• À lire aussi: Le CF Montréal arrache un verdict nul à l'Atlanta United

Puisque Rudy Camacho a été chassé de la rencontre de mercredi face à l’Atlanta United et que Aljaz Struna sera suspendu pour accumulation de cartons, le joueur canadien pourrait être déplacé dans l’axe.

Même le milieu défensif Victor Wanyama, qui a déjà joué à cette position par le passé, a récolté trop de jaunes. Miller est le dernier recours.

«C’est une position où il y a plus de responsabilités. On a un plus grand rôle puisqu’il faut aider les deux côtés. Il faut prendre possession du ballon, a analysé en visioconférence l’athlète de 24 ans, vendredi. Rudy est habituellement l’un de ceux qui touchent le plus de ballons. [...] Je dois comprendre quand garder le ballon et donner le rythme au jeu durant la partie.»

Rien n’est encore coulé dans le béton pour Nancy, qui pourrait se tourner vers Joel Waterman ou le nouveau venu Robert Thorkelsson en défense centrale.

«Les gars travaillent bien comme je vous dis souvent. La dynamique est bonne, a assuré l’entraîneur-chef. C’est sûr que maintenant c’est à moi, avec le personnel, de trouver la bonne formule qui va mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour faire face à une équipe qui est en grande forme en ce moment.»

Lourde perte

Cette saison, Camacho fait preuve d’une constance qu’on ne lui soupçonnait pas. Le Français connait ses meilleurs moments à Montréal et a été titularisé pour les 17 matchs du CF Montréal.

Sa perte face au D.C. United sera lourde, surtout qu’elle a eu lieu sur un jeu controversé. Dix minutes après avoir marqué, Camacho a reçu un carton rouge pour avoir fait trébucher l’attaquant d’Atlanta Josef Martinez dans la zone de réparation.

«Je ne comprends pas vraiment pourquoi il y a eu carton. Ce n’était pas une faute violente, a estimé Miller. Ce n’est pas comme si Rudy était arrivé par-derrière et l’avait “tué”. Selon moi, il n’y avait même pas de "penalty". Je crois que Martinez a ralenti et a attendu que Rudy fasse un geste au lieu de tirer le ballon.»

N’empêche, le Club de Foot a terminé la rencontre à neuf joueurs puisque Wanyama a lui aussi été expulsé. Bien confiant par rapport à la profondeur du groupe, Miller verrait son passage au centre comme une belle opportunité.

«Je crois que c’est bon pour moi, d’ajouter ça à mon arsenal. En espérant que tout se passe bien si je joue là», a dit l’Ontarien.