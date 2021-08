Une manche suffit aux Blue Jays

Les Blue Jays ont inscrit neuf de leurs 12 points en cinquième manche, vendredi à Toronto, en route vers une victoire de 12 à 4 contre les Red Sox de Boston.

Alejandro Kirk, Randal Grichuk et Breyvic Valera ont chacun atteint les sentiers à deux occasions lors de ce seul tour au bâton, eux qui étaient les trois premiers frappeurs de la manche à s’exécuter. C’est toutefois Teoscar Hernandez, George Springer et Lourdes Gurriel fils qui ont été les plus productifs durant ce cinquième engagement, avec deux points produits chacun. Les deux premiers ont réussi le tout avec un double, tandis que le dernier a eu recours à la longue balle.

Hernandez et Springer ont produit un troisième point chacun, respectivement en sixième manche et lors de la suivante.

La victoire est allée au dossier du jeune artilleur Alek Manoah (4-1). En cinq manches de travail, il a permis deux points, sur quatre coups sûrs et trois sur balles. L’athlète de 23 ans a aussi fait mordre la poussière à quatre adversaires.

C’est le lanceur partant Nathan Eovaldi (9-7) qui a été la victime principale de cette poussée offensive des Blue Jays, lui qui a permis sept points avant de céder sa place.

Cette victoire est d’autant plus importante pour les hommes de Charlie Montoyo, directement impliqués dans la course aux séries éliminatoires en vertu de leur quatrième place dans l’Est de l’Américaine. Les Red Sox, deuxièmes dans la division et détenteurs de la première place «wild card», détiennent tout de même quatre matchs de priorité sur la formation torontoise.

Les deux équipes poursuivront leur série de quatre matchs avec un programme double, samedi.