MONTREUIL MERCIER, Thérèse



À Laval, le 30 juillet 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée Thérèse Mercier épouse de Guy Montreuil.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Nicole, François et Jocelyne (Claude Pepin), ses petits-enfants Frédéric, Marie-Ève, Audrey, Maude, Justin, Sandrine et Catherine, ses arrière-petites-filles Arya et Charlène. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs Pauline, Lise et son frère Yves, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée, la famille recevra les condoléances le samedi 14 août 2021 dès 10h, suivi des funérailles à 11h, en l'église St-Sylvain, 750, boul. St-Sylvain, Laval.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'hôpital Cité de la Santé seraient appréciés.