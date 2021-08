GAUTHIER, Jacques



Débardeur Port de Montréal



À Saint-Jérôme le 29 mars 2021 à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jacques Gauthier, époux de Mme Pierrette Gauthier (Patry).Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Line), Daniel (Annick) et Nathalie (Claude), ses petits-enfants, Milaine, Marianne, Laurie, Alexis, Maude, Nicolas, Amilie, Simon, Caroline, Sophie, Élie-Anne et Rafaëlle, ainsi que ses arrière-petits-enfants. Il laisse également beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces de même que d'autres parents et amis.Une rencontre commémorative aura lieu le samedi 18 septembre 2021 à 12h au Centre du Sablon, situé au 755, ch. du Sablon, Laval.Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.