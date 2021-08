THÉRIAULT, Lucien



À Terrebonne, le 31 juillet 2021 à l'âge de 93 ans est décédé Lucien Thériault, fils de feu Alexandrina Arseneault et Arthur Thériault.Précédé dans la mort par son fils Michel, il laisse dans le deuil son épouse Odette Nadeau, ses enfants: Ginette (Christian Chouinard), Bertrand (Denise Latreille), Lise (Richard Dubeau), ses 9 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants.Il rejoint ses frères et soeurs: Médard (Evelyn), Florence (Edgar), Gabrielle (Vincent), Gérard, Gloria, Anne-Marie (Eli) et laisse dans le deuil: Marcel (Evelyne), Yvon (Emma), Jeannine (Gaetan), Louis (Christiane), Jean-Guy (Estelle), sa belle-soeur Jacqueline et son beau-frère Jacques.L'urne sera exposée à l'église Notre-Dame-des-Champs le samedi 14 août de 13h à 14h30, suivi du service funèbre à 14h30.Les cendres seront déposées au Cimetière Purification de Repentigny à une date ultérieure.