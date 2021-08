CHARLEBOIS, Gaëtan



C'est avec regrets que nous vous annonçons le décès subit de Gaëtan Charlebois, de Saint-Lazare.Il laisse dans le deuil sa conjointe, Madeleine Garand, ses soeurs Denise (Michel Vandette) et Yolande (feu Charles Goulet), les filles de sa conjointe, Patricia, Manon, Sylvie et France, leurs conjoints, leurs enfants et leurs petits-enfants, ses neveux et nièces, ses parents et amis ainsi que de nombreux collègues de travail SFL et Desjardins.Les funérailles seront célébrées le samedi, 14 août à 14h, en l'église de Saint-Lazare. La famille recevra les condoléances à l'église, dès midi. L'événement se déroulera dans le respect des consignes sanitaires.Au lieu de fleurs, des dons à la Société de recherche sur le cancer (625, avenue du Président-Kennedy, Bureau 402, Montréal, QC, H3A 3S5) seraient appréciés.www.maisonfuneraireroussin.com