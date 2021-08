Sécurité routière: 17 travailleurs de la signalisation tués depuis 2008

Au moins 17 travailleurs en signalisation routière ont perdu la vie sur des chantiers depuis 2008, dénoncent collègues, familles et experts en sécurité routière.

« 17 morts, c’est trop. Un, c’est déjà trop. Il faut que ça change [...] Nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des cônes orange », lance Jean-François Dionne, président de l’Association des travailleurs en signalisation routière du Québec, qui compile ce bilan.

Un sentiment partagé par les familles des victimes.

La plupart de ces 17 morts sont survenues lors d’impacts entre un véhicule et le travailleur en fonction, selon des rapports de coroners consultés par Le Journal.

Et le comportement d’automobilistes n’est pas étranger à ce triste bilan. Par exemple, Michel Carmel, 60 ans, a été happé par une conductrice impatiente en Estrie, en 2017, qui a ensuite fui les lieux.

Un drame semblable s’est produit sept ans plus tôt sur la route 117, dans le parc de La Vérendrye. Stéphan Labelle, 43 ans, y a perdu la vie, en 2010.

Signalisation et formation

Mais la conduite dangereuse de certains automobilistes n’est pas l’unique raison expliquant ce bilan. Dans certains cas, les rapports d’enquête soulignent la signalisation déficiente aux abords des chantiers.

Ainsi, Stéphane Lapointe, 35 ans, s’est fait frapper par un automobiliste qui a dit ne pas l’avoir vu, en septembre 2012, en Abitibi-Témiscamingue.

« Il n’y [avait] pas suffisamment de repères visuels, ni de réduction de vitesse, ni de barrière pour fermer la voie où [étaient] réalisés les travaux », note le coroner.

L’inexpérience et la formation inadéquate du travailleur font aussi partie des causes ayant contribué au décès de certains travailleurs, a noté la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), peut-on lire dans les rapports.

Ainsi, le débutant Robert Shonfield a voulu bien faire en guidant un camionneur dans une manœuvre de recul alors que sa formation ne lui permettait pas d’en faire autant. C’est dans ce contexte qu’il est mort à Sainte-Clotilde, en 2019.

Inacceptable

Dans tous les cas, « ce n’est pas normal que des gens décèdent alors qu’ils sont en train de travailler, lance Marie-Soleil Cloutier, professeure à l’Institut national de la recherche scientifique et experte en sécurité routière. Ce n’est pas acceptable. »

Le dernier décès en date est celui de Pascal Cauchon, 39 ans. Le 8 avril dernier, il a été happé par un train routier sur l’autoroute 20, à la hauteur de Saint-de-Wendover, au Centre-du-Québec, alors qu’il installait de la signalisation.

Sa mort a semé une telle consternation chez les travailleurs que plus de deux cents d’entre eux ont manifesté devant l’Assemblée nationale quelques jours plus tard.

Ces derniers désiraient rendre hommage à leur collègue, mais aussi réclamer des changements de la part des élus.

En plus des morts, pas moins de 104 travailleurs ont été blessés en chantier l’an dernier seulement, selon les plus récentes données de la CNESST. En 2016, on en comptait moins de la moitié, soit 47 blessés.

M. Dionne est convaincu que ces statistiques font du métier de travailleur routier l’un des, sinon le plus dangereux au Québec.

► La CNESST a refusé de nous accorder une entrevue dans le cadre de ce dossier.

Plus d’amendes et d’éducation

La formation des travailleurs en signalisation devrait aussi être revue et améliorée

Photo Chantal Poirier

Il n’existe pas de solution miracle aux dangers menaçant les travailleurs en signalisation, mais davantage d’éducation et des amendes encore plus sévères seraient la clé pour améliorer leurs conditions.

« Ça passe par l’éducation et la prévention, pour que les gens qui circulent en chantiers soient plus attentifs », insiste Marco Harrison, directeur de la Fondation CAA-Québec.

Le bilan des morts et des blessés chez les travailleurs de la signalisation pousse les gens du métier et les experts en sécurité routière à militer pour que des solutions soient mises en place par les autorités québécoises.

S’il pense qu’on doit miser sur la sensibilisation, M. Harrison est d’avis qu’il y aura toujours des récalcitrants.

« Il y en a qui comprendront juste en mettant la main dans leur poche. Peu importe la campagne, ils s’en foutent », affirme-t-il, rappelant que les amendes de vitesse sont déjà plus sévères sur les chantiers qu’ailleurs sur les routes.

Stratégie gagnante

Cette stratégie a porté ses fruits il y a une dizaine d’années, lorsque le législateur a doublé leur montant. Par exemple, un excès de vitesse de 30 km/h dans une zone de construction où la limite est de 70 km/h coûte depuis 210 $ au conducteur, plutôt que 105 $. Le Québec a alors connu une « énorme avancée », croit M. Harrison.

« Mais il n’y a pas assez de ressources pour que les policiers soient là en tout temps. Souvent, leur simple présence règle le problème », note M. Harrison.

Jean-François Dionne, de l’Association des travailleurs en signalisation routière du Québec, propose une solution plus drastique. Il rêve de voir des amendes de plusieurs milliers de dollars imposées aux automobilistes insouciants, ainsi que la suspension de leur permis de conduire.

Mais l’inattention, voire la négligence, de certains automobilistes n’est pas le seul risque pesant sur ces ouvriers. Leur formation est également pointée du doigt.

« Être signaleur, ça ne demande pas une grande formation. Je ne veux pas mettre la faute sur eux, mais les employeurs ont peut-être un examen de conscience à faire », croit Marie-Soleil Cloutier, professeure et spécialiste en sécurité routière.

Carte d’apprenti ?

M. Dionne abonde dans le même sens. « Le signaleur devrait avoir une carte d’apprenti et être accompagné [un certain temps] dans la formation », détaille-t-il.

L’Association québécoise des transports (AQTR) assure travailler à améliorer sa formation en ligne en développant « des ateliers pratiques et des outils pour aider les employeurs à orienter et à accompagner les nouveaux employés ».

« Mais une formation ne peut tout régler. Le tout doit être accompagné d’un encadrement des nouveaux employés de la part des employeurs, d’une campagne de sensibilisation des conducteurs et usagers de la route aux comportements à adopter à l’approche des chantiers », souligne Rosemonde Legault, porte-parole de l’AQTR.

Mario Vaillancourt, de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), assure que « c’est notre rôle de le faire [sensibiliser les automobilistes], et on le fait ». Une publicité en ce sens roule actuellement à la radio.

La SAAQ sensibilise

Pour sa part, le ministère des Transports du Québec, qui met en branle la plupart des chantiers à haute vitesse, se dit sensible à la situation des signaleurs.

Tous les trois ans, il dévoile un plan contenant des mesures à mettre en place pour améliorer la sécurité des travailleurs sur ses chantiers. Par exemple, de s’assurer que les travailleurs obtiennent un temps de repos suffisant durant leur quart de travail.

« Il y a beaucoup de travail qui se fait avec l’industrie et les associations, pour améliorer la sécurité », soutient Martin Girard, de Transports Québec.

Les employeurs se disent sensibles

La signalisation déficiente sur les chantiers est notamment ciblée en tant que problème récurrent dans plusieurs rapports de coroner à la suite de décès de travailleurs.

Caroline Amireault, directrice générale de l’Association québécoise des entrepreneurs en infrastructures (AQEI), croit que même si les entrepreneurs sont parfois blâmés pour une part des risques encourus par les travailleurs, la responsabilité de mettre en place des mesures sécuritaires sur les chantiers relève d’abord des « donneurs d’ouvrage », tels que le ministère des Transports (MTQ), les villes et les municipalités.

« C’est un lieu de travail hautement à risque. Les employeurs sont à l’affût de ce qui se passe et sont sensibilisés », assure-t-elle.

C’est pourquoi depuis plus d’un an, associations et compagnies font table commune avec des décideurs pour discuter. « Il y a plus d’ouverture à [nous] entendre, soutient-elle. J’ai l’impression qu’il y a un vent de changement. »

Le ministre des Transports François Bonnardel a d’ailleurs visité un chantier, en juin dernier. « Il voyait les risques. Il faut maintenant qu’il passe de la parole aux gestes », dit-elle.