LAMOUREUX, Rita (Ida)



À Saint-Jérôme, le 30 juillet 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Rita (Ida) Lamoureux, épouse de feu Jean-Marc Touchette.Née à Montréal, elle était la fille de feu Stanislas Lamoureux et de feu Victoria Tourangeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Guy, Lise, Jean-Claude, Sébastien, André, Pierre (conjointes); ses petits-enfants adorés, son neveu Michel, sa mère feu Henriette Touchette; ses frères Régent et Pierre Lamoureux, autres parents et amis.Les visites auront lieu le dimanche 15 août de 18h à 21h et le lundi 16 août de 11h à 14h à la:Par la suite, une cérémonie aura lieu en la Cathédrale de Saint-Jérôme à 15h.