HÉBERT, Marcel



À Longueuil, le 1er août 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé paisiblement monsieur Marcel Hébert, époux de feu Diane Ménard.Il laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Michel), son fils Martin (Nicole), sa petite-fille Karianne, ses frères Gabriel et Serge, ses beaux-frères Yvon et Jean-Guy (Sylvie) ainsi que son grand ami Jacques Lepage.La famille tient à remercier tout le personnel de soins de La Résidence Le Clair Matin durant son séjour, et du CLSC Longueuil-Est pour leur bienveillance, leur empathie et pour les bons soins prodigués.Selon ses volontés, il n'y aura aucune exposition ni cérémonie.