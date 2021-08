BÉLANGER, Jeanne d'Arc



À Longueuil, le 29 juillet 2021, à l'âge de, est décédée Madame Jeanne d'Arc "Margot" Bélanger, épouse de feu Marcel Bélanger et mère de feu Pierre St-Germain.Elle laisse dans le deuil son frère Guy, sa soeur Lise, son beau-fils Marcel (Manon Livernois), ses petits-enfants, Marie-Ève (Simon Bernier), Pierre-Marc (Josée Dalcourt) et Annie, ses arrière-petits-enfants, Antoine, Julia, Marcel, Xavier, Emma et Audrey, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Un merci particulier à Lise Bessette pour sa bienveillante présence. La famille tient à souligner l'amour et l'attention que Mamie a reçus du personnel et des résidents de Paul Pratt.La famille vous accueillera le samedi 28 août 2021 de 11h00 à 12h30 au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour en la chapelle du complexe, en toute intimité, due aux restrictions sanitaires.En guise de sympathie, un don à l'organisme Les Petits Frères seraient appréciés en la mémoire de Jeanne d'Arc Bélanger.