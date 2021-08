GAUVIN, Carol



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Carol Gauvin, survenu le 18 juillet 2021 à l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, à l'âge de 68 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Claudia Boutet, son fils Michel Gauvin (Marie-Ève Racine), sa belle-fille Audrey Boutet (Mathieu Thériault), sa soeur Danielle Gauvin, son frère Gilles Gauvin (Sylvie Gilbert), sa belle-mère Pauline Boutet (feu René Boutet), sa belle-soeur Caroline Boutet (feu Sylvain Guillot), neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es); ses collègues de travail de RE/MAX Capitale, RE/MAX Référence et de la CIQ, ainsi que plusieurs amis(es) du Camping Domaine du Lac Cristal.La famille tient à remercier: Marie-Ève Drouin, infirmière qui a pris un grand soin de Carol; toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu De Québec; Dre Michèle Lavoie pour sa grande disponibilité, son empathie et son dévouement; Dre Andréanne Gauvin et Dre Virginie Audet-Croteau pour leur délicatesse, leur compassion ainsi que leur soutien à la famille.Selon les volontés de Carol, il n'y aura pas de funérailles.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison de Quartier: https://www.aphlevis.com/fondation/(418) 832-8053. Une fondation que Carol avait beaucoup à coeur.