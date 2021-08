BERGERON, Thérèse



Thérèse Bergeron, une grande Dame, trésor de notre mémoire familiale et collective, épouse de feu Paul Lamarre, nous a quittés le 2 août 2021 à l'âge de 97 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Suzanne), Hélène (Pierre), André (Diane), Louise et Nicole (Robert), ses petits-enfants: Marie-Claude (Patrick) Raphaëlle et Mathieu, Antoine (Soury) François, Margaux et Marie, Philippe-Alexandre (Annie) Laurence et Justine, Marie-Eve (John) Marie-Jade, Morgane et Charlie, Simon (Alexandrine) Matisse, feu Joëlle (Matthiew), Lise-Anne (Michel) Olivia, Marc-André (Audrey) Tommy ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra parents et amis le mercredi 11 août au salon funéraire:de 17h à 21h. Le jeudi 12 août aura lieu l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges à 14h.Des dons à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont seraient appréciés.