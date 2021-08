DOYON, Yvette



À Montréal, mercredi le 30 juin 2021, est décédée à l'âge de 84 ans, madame Yvette Doyon, épouse de feu Jacques Bruno et conjointe de Claude Gauthier.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Alain (Francine Dionne), Louis (Diane Legault), Sylvie et Sylvain (Jackie Akcakiryan), ses petits-enfants: Caroline (Marc-André Tremblay), Patricia, Sébastien, André (Pascale Tremblay), Maxime, Linda, Élizabeth, Steffi (Meaghan Lane), Catherine (Alonso Holder Aleman), Annick, Christopher, Vicki et Gabriel, ses arrière-petits-enfants: Alexandre, William, Jason et Esmay, ses frères et soeurs: feu Roger (feu Pauline Dowell), Gisèle (feu René Desjardins), feu Émile (Denise Gervais), Gérard (Marie-Thérèse Gariépy), Cécile (Aurèle Bédard), feu Réginald (Monique Lessard), Suzelle (Ghislain Naud), Murielle (Émilien Dufour), feu Diane (Jean-Yves Brisson), Marcel, Christiane (feu Laurent Orichefqui) et Ghislaine (Yvon Blais), ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7Tél: (514) 342-8000le samedi 14 août 2021 à partir de 9h, suivi des funérailles à 10h au même endroit.