BUJEAU, Marcel



À Verdun, le 14 mai 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Marcel Bujeau fils de feu Gérard Bujeau et de feu Laurette Trottier.Il laisse dans le deuil sa soeur Jacqueline (feu Richard Slevan), son frère Roger (Kathleen Kelly), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 août de 12h à 15h au complexe funéraireLe dernier hommage sera rendu lors de prières ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.