5 incontournables pour une belle tournée dans le Bas-Saint-Laurent

Les îles, les battures, les couchers de soleil, les villages photogéniques: on tombe facilement amoureux du Bas-Saint-Laurent. Voici quelques endroits incontournables à découvrir lors d’une virée estivale dans cette belle région.

Kamouraska

Avec son bord de mer et sa rue principale pleine de maisons historiques, la municipalité de Kamouraska charme au premier coup d'œil. On a envie de s’arrêter dans tous les commerces du village: la boulangerie Niemand, la chocolaterie Fée Gourmande, le fabuleux resto Côté Est, le Café du Clocher, la savonnerie Quai des bulles, l’incontournable poissonnerie Lauzier, la cantine du terroir Mamie Kamouraska... Mais il faut aussi explorer les alentours, pour s’attabler à la microbrasserie Tête d’Allumettes et marcher jusqu’au fameux «petit phare» de Saint-André-de-Kamouraska.

Info: www.tourismekamouraska.com

Le Parc national du Bic

SÉPAQ / Mathieu Dupuis

S’il est un incontournable dans la région, c’est bien celui-là. Ce tout petit parc national (33 km carrés) se distingue par son côté maritime et ses paysages qui changent au gré des marées. Faire une randonnée sur les sentiers du littoral en guettant les phoques sur les rochers est un incontournable (à marée basse). Le sentier du Pic-Champlain est également intéressant pour la vue en hauteur qu’il offre sur le territoire. Mais ce sont peut-être les amateurs de kayak qui sont les plus choyés dans ce parc, qui est fameux pour ses îles, ses anses et ses baies.

Info: www.sepaq.com/pq/bic

Le site historique maritime de la Pointe-au-Père

COURTOISIE

Situé au bord de l’eau, à Rimouski, ce site a de quoi occuper la famille pour un bon moment. On peut d’abord y découvrir l’histoire de l’«Empress of Ireland», un paquebot qui a fait naufrage dans le fleuve Saint-Laurent en 1914, grâce au musée consacré à cette tragédie. Il est aussi possible d’explorer les bâtiments anciens de la station du phare de la Pointe-au-Père, datant de 1909. Finalement, on peut visiter un vrai sous-marin, le Onondaga, qui a sillonné l’Atlantique Nord de 1967 à 2000. En temps normal, il est même possible d’y passer la nuit, mais cette activité est sur pause en raison de la pandémie.

Info: www.shmp.qc.ca

Le Canyon des Portes-de-l’Enfer

Mathieu Dupuis / Tourisme Bas-Saint-Laurent

Ceux qui ont le vertige n’aimeront peut-être pas cette suggestion, du moins à première vue, puisque c’est ici que se trouve la plus haute passerelle suspendue du Québec! Elle flotte au-dessus du canyon des Portes-de-l’Enfer, qui est long de 5 km et dont les parois font jusqu’à 90 m de haut. Mais ce n’est pas tout. Le site de plein air offre aussi 20 km de sentiers de randonnée pédestre, un méga labyrinthe de bois, du géocaching, de la pêche et des aventures immersives, dont l’une nocturne, en sons et lumières, appelée «Les portes d’Oniria».

Info: www.terfa.ca

L’île Verte

Les paysages sont uniques sur cette île de 49 habitants que l’on peut explorer à pied ou à vélo. Il existe un circuit touristique menant aux attractions principales: l’école Michaud, une ancienne école de rang transformée en centre d’interprétation de la vie insulaire; le joli site du phare de l’île Verte, qui est le plus vieux du Saint-Laurent (1809); et le surprenant musée de squelette, qui présente pas moins de 300 squelettes. Poissonnerie, café bistro et comptoir gourmand attendent aussi les visiteurs qui auraient un petit creux. On se rend à l'île Verte en traversier ou bateau-taxi.

Info: mobile.ileverte-tourisme.com/accueil