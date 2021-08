FAUVEL, Pierre



De Boisbriand, le 15 janvier 2021, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Pierre Fauvel, conjoint de Mme Lise Lépine.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants, Émilie (Olivier) et François, ses 4 petits-enfants, Félix, Antoine, Léa et Florence, les enfants de Lise, Martin Dupuis (Julie) et Pascal Dupuis (Carole-Lyne), ses petits-enfants, Malika, Justin, Maëva, Kody, Zoë et Lola ainsi que ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 13 août de 14h à 17h et de 19h à 21h au:SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.