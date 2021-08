LEGAULT, Ginette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Ginette Legault à son domicile de Laval, survenu le 15 juillet 2021, à l'âge de 71 ans. Elle était l'épouse de monsieur Daniel Bergeron depuis 50 ans.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son frère Jean (feu Micheline), sa nièce Magali et sa fille Alicia, son neveu Jean-Martin, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 14 août 2021 de 14h à 16h à la:En raison des restrictions sanitaire, un maximum de 50 personnes en alternance sera permis lors de la période de condoléances au salon (la famille demande que toute personne qui se présentera au salon soit pleinement vacciner).Une cérémonie hommage aura lieu le même jour à 16h en la chapelle de la résidence funéraire.Pour tous ceux et celles qui ne pourront être présents, la famille vous invite à partager ce moment dans le confort de votre maison via la diffusion web ou en rediffusion par la suite via le lien suivant:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, division du Québec.La famille tient à remercier tout le personnel soignant et plus particulièrement, Nathalie Perreault (infirmière), Christa Jeudy (infirmière), son médecin Dr Mark Lipman et son infirmière de soins palliatifs Nathalie Munger.