ISABEL, Gaétan



À Le Gardeur, le 29 juillet 2021 est décédé à l'âge de 82 ans M. Gaétan Isabel, fils de Émilienne Hallée et de Victorin Isabel originaires de St-Romain.Homme de bienveillance, il laisse dans le deuil son épouse Gisèle Montminy, ses fils Éric (Élisabeth), Michaël (Tanja) et ses petits-enfants: Samuel, Antoine et Mathis. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs : feu Réjean, Jocelyn, Maurice, Nicole, Carole, Névil, Mario, et de nombreux beaux-frères, belles-soeurs, cousins, cousines, neveux, nièces et amis.À sa demande, ses cendres seront déposées dans l'intimité, au cimetière de Saint-Paul-l'Ermite à Repentigny. Nous vous invitons à le garder chaleureusement dans vos souvenirs.Gaétan, que ton repos soit doux, comme ton coeur fut bon!