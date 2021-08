PROVOST, Sylvie



À Longueuil, le 26 juillet 2021, à l'âge de 64 ans, est décédée Mme Sylvie Provost. Elle part rejoindre ses parents: Mme Louise Dubuc et M. Jacques Provost.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Chantal et Martine, son neveu Édouard Cardin (Kim Rousseau), sa famille maternelle Dubuc, sa précieuse amie de longue date, Luce Rodrigue ainsi que d'autres parents et amis.La famille se recueillera dans l'intimité le samedi 28 août 2021, sur invitation seulement, à la :Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Le Virage de Longueuil.