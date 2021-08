Pineault,

Jean-Paul



Le 12 avril 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Jean-Paul Pineault et le 11 juillet 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée Madame Anne-Marie Michaud.Ils laissent dans le deuil leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs frères et soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le samedi 21 août 2021 de 9h30 à 12h30. Les visites se font en rotation car un maximum de 50 personnes simultanément dans le salon est accepté.Une réunion de prières aura lieu en toute intimité ce même jour, suivie de l'inhumation au Cimetière Près du Fleuve.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Chevalier-De Lévis et de la Maison Victor-Gadbois pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Maison Victor-Gadbois serait apprécié en la mémoire de Jean-Paul Pineault et Anne-Marie Michaud.