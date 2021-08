GAUDREAU, Claude



À Laval, le 17 juin 2020, est décédé M. Claude Gaudreau, il laisse dans le deuil son épouse Micheline Pauzé Gaudreau, ses 3 enfants, Jocelyn (Roxanne), Patrick (Mélanie), et Viviane, ses 6 petits- enfants, Philippe, Louis, Olivier, Antoine, Francis et Channel. Il laisse aussi dans le deuil son arrière-petits-enfants, Alexia, ainsi que son frère Robert (Louise), ainsi que ses neveux, ses nièces et plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances, le samedi 14 août 2021 de 13h à 17h au complexe funéraire:Au lieu de fleurs, un don au Société canadienne du cancer serait apprécié.