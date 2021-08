COOKE, Liliane



13 novembre 1938 - 3 août 2021Après un dur combat de 12 ans contre le cancer, Liliane a décidé de nous quitter pour un monde meilleur avec l'aide médical à mourir.Elle laisse dans le deuil ses frères Normand et Maurice, ainsi que sa nièce Lucie Gagnon (Michel Charbonneau) et ses filles Sandrine et Arianne, en plus de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele jeudi 12 août de 13h à 16h, suivi d'une liturgie de la Parole à 16h.L'inhumation des cendres aura lieu le mercredi 18 août à 11h45 dans le lot familial au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.