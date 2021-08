Boulanger-Bussière, Michèle



Chevalière de l'Ordre national du QuébecUne grande dame de la mode nous a quittés le jeudi 29 juillet. Michèle Boulanger-Bussière, fille de feu Harold Boulanger et de feu Hermance Baillargeon, est décédée à Montréal. Elle laisse dans le deuil son époux Jacques Pierquet, son frère Hercule Boulanger, sa belle-sœur Francine Lebrun et ses nombreux neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces.Michèle a créé et dirigé la section mode du Collège LaSalle pendant de nombreuses années permettant la formation de milliers d'étudiants en dessin de mode, en commercialisation de la mode et en gestion de la production de la mode. Elle a ouvert et géré des écoles de mode à Casablanca, Rabat, Istamboul et participé au développement des écoles et des programmes à Singapour, Kuala Lumpur, Bogotá et Shanghai. Elle a ensuite participé à la création et cogéré l'École Supérieure de la Mode de Montréal à l'UQÀM.Elle a été présidente du Fashion Group International de Montréal et a cofondé la Fondation de la Mode de Montréal.L'autre passion de Michèle était le ski. Elle a participé à la gestion du centre de ski du Mont-Sutton avec ses frères pendant plus de 50 ans.Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Boulanger-Bédard, organisme voué au développement de la jeunesse dans les domaines de l'éducation, la culture, les arts, la santé et le sport.