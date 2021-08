BERNIER, Louise (Madrigrano)



C'est avec une grande tristesse que la famille de Louise Bernier (Madrigrano) annonce son décès après une douloureuse bataille contre le cancer le jeudi 26 novembre 2020, à l'âge de 84 ans.Louise laisse dans le deuil sa fille Gina et sa petite-fille Béatrice, son fils Pasquale (Caroline) et ses petits-fils Philippe et Nicolas, et son frère Maurice (Monique).Un service funéraire commémoratif extérieur aura lieu le vendredi 13 août 2021 à 11h45, au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 4601 ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal, Concession 00824 section SV.