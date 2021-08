SAURIOL, Michel



À Mont-Saint-Hilaire, le 5 avril 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé Monsieur Michel Sauriol, retraité du service de police de l'agglomération de Longueuil en 2006.Il laisse dans le deuil son épouse Micheline Daigle, ses enfants Sophie (Stéphane) et Olivier, ses petits-enfants Sarah et William, son frère et sa soeur: Jacques et Louise, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis.Grâce aux nouvelles règles de la santé publique, il est maintenant possible d'honorer sa mémoire.La famille recevra les condoléances le dimanche 29 août 2021 entre 12h et 18h à:1550 boul. de MontarvilleBoucherville, QC J4B 5Y3