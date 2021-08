TOMEO Vivian



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Vivian Tomeo, survenu le 3 août 2021, à l'âge de 82 ans.Outre son époux M. Richard Marion, elle laisse dans le deuil ses enfants Margaret (Guy), Frank Jr. et Donna (Guy), ses petits-enfants Brian, Kim et Kevin ainsi que ses cinq arrière-petits-enfants, sa soeur, son frère et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 15 août 2021 de 14h à 19h au :SAINT-EUSTACHE450-473-5934Les funérailles seront célébrées le lundi 16 août 2021, à 11h en l'église de St-Agapit, suivies de l'inhumation des cendres au cimetière de Pointe-Calumet.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.