ROY, Guy



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de M. Guy Roy, le 30 juin 2021, à Montréal, époux de feu Mme Thérèse Malhiot Roy.Amateur de golf, du Canadien de Montréal et de son martini du samedi soir, il laisse dans le deuil ses enfants Denis (Nathalie) et André (Nancy), ainsi que sa petite-fille Stéphanie (Léo) et de nombreux parents et amis.Étant donné le contexte actuel, les funérailles ont déjà été célébrées. Il repose maintenant au côté de son épouse et d'autres membres de la famille au Cimétière Notre-Dame-des-Neiges.Vous pouvez transmettre vos messages de sympathie à la famille via l'avis de décès sur le site Web du:4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALwww.dignitéquebec.comAu lieu de fleurs, vos témoignages des sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sacré-Coeur.