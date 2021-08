DUBOIS, Claude, p.m.é.



M. l'abbé Claude Dubois, prêtre de la Société des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 5 avril 2021, à l'âge de 82 ans et 6 mois. Né à Charny le 14 septembre 1938, il était le fils d'Arthur Dubois et de Juliette Carrier.Il a fait ses études secondaires au Séminaire de Québec et ses études théologiques au Grand Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau, Laval. Ordonné prêtre le 21 décembre 1963, il est parti le 29 août 1969 pour le Pérou, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2011. Au Pérou, il a été Supérieur régional (1986-91) et professeur au Grand Séminaire du Vicariat apostolique de Pucallpa (2005-11).Après des études en théologie à Rome (1964-66), il fut professeur au Grand Séminaire de Pont-Viau (1966-69). Au Canada, il a été Directeur de la revue "Missions Etrangères" (1980-85), puis membre du Conseil central et Responsable de la Formation permanente (1991-97). Il fut également responsable du Centre international de Formation missionnaire (CIFM) de Montréal (1998-2005) et collaborateur à la Revue, accompagnateur de candidats à la vie missionnaire (CIFM et PIFM) et participant à l'exécutif du Conseil de Formation (2011-17). Il a fait aussi du ministère chez les soeurs du Bon-Conseil (2013-19). Au moment de son décès, il était retraité à Laval.Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, sa soeur Nicole (Jean-Claude Couturier), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis.Un temps de prière aura lieu à laSociété des Missions-Étrangères180 place Juge-DesnoyersLaval (Pont-Viau), H7G 1A4mardi le 10 août 2021, à 19h30.Ses funérailles seront célébrées dans le même lieu mercredi le 11 août à 14h, suivies du dépôt de son urne dans le columbarium.À sa mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.À cause des restrictions liées à la COVID-19, la participation aux funérailles est réservée à la famille, à ses confrères et à quelques amis proches.Web: https://www.smelaval.org