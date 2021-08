SALVATORE, Luigi



Un grand homme nous a quittés le 30 décembre 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Luigi Salvatore, époux de Léa Chermanne Salvatore. Il nous a quittés, entouré de ses proches, après un dur combat suite à un traumatisme crânien sévère.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, feu Gina Salvatore (Claude Ouellette), Linda Salvatore (Nick Pettinicchi), Lucia Salvatore (Henri Petit) et son fils Francesco Salvatore, ses petits-enfants, François-Xavier Ouellette, Joanie Ouellette, Louis-Karl Pettinicchi, Jean-Frédérick Petit, Philippe Pettinicchi et Olivier Petit ainsi que sa soeur Pasqualina Salvatore. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Compte tenu des circonstances actuelles, la famille recevra les condoléances au jardin extérieur du complexe funéraire :. Une envolée de colombes aura lieu à 10h00 et par la suite, le cortège funèbre se dirigera au :5505 RANG DU BAS ST-FRANÇOIS À LAVAL450 661 7017 | cimetierelaval.comoù une courte messe sera célébrée en son honneur avant sa mise en crypte. Vous pourrez également transmette vos sympathies à la famille qui vous recevra pour un petit goûter en son honneur de 13h00 à 16h00 au chapiteau extérieur du cimetière de Laval.La famille aimerait remercier tous les membres du personnel de l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal pour les soins particuliers qui lui ont été prodigués pendant son hospitalisation dont l'infirmière Renée-Claude Caron.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Martin-Matte seraient grandement appréciés. Les dons peuvent être effectués aux coordonnées suivantes :www.fondationmartinmatte.com | FAIRE UN DON | FAIRE UN DON À LA MÉMOIRE D'UN PROCHE.