LACERTE, Benoît



À Longueuil, le 2 août 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Benoît Lacerte, époux de Mme Françoise Lacerte (Dupuis).Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Carmen (Roger), Clément (Céline), Raymond, Marcel (Sylvie) et Guylaine (Éric), ses petits-enfants Yannick, Christelle, Maxime, Mélissa, Sonya, Catherine, Cynthia, Alexandra, Jessica, Antoine, Rosalie, Samuel et Sara-Maude, ses arrière-petits-enfants Marc-Aurel, Florence, Gabriel, Ludovik, Derrek, Amélya, Charlie, Flavie, Nathan et Liam, son frère et ses soeurs Denise, Pierrette et Claude, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5le jeudi 19 août 2021 de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le vendredi 20 août 2021 à partir de 9h. Les funérailles suivront à 11h, à la cocathédrale Saint-Antoine de Padoue, 55 rue Elizabeth, Longueuil, QC, J4H 1J3.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou la Fondation des Centres d'hébergement Vieux-Longueuil (CHSLD Manoir Trinité-Soins Palliatifs).