Des finissants du Rouge et Or comblés

La COVID-19 a failli prendre ce qu’il y a de plus précieux à plusieurs joueurs universitaires: la chance de disputer une dernière saison. Après une forte pression des joueurs, des entraîneurs et des médias, USPORTS a changé sa politique d’admissibilité en juillet 2020 pour permettre une année supplémentaire aux joueurs qui auront 25 ans et qui étaient membre d’une équipe lors de la saison 2019.

• À lire aussi: C’est parti pour le Rouge et Or!

• À lire aussi: Kean Harelimana se retire du football

• À lire aussi: Alouettes: place aux choses sérieuses

Cette politique ne s’applique pas à tous les finissants du Rouge et Or, mais Nicolas Thibodeau, Vincent Breton-Robert, Mathieu Robitaille, Philippe Lessard-Vézina, Luca Perrier, Jonathan Breton-Robert et Laurence Poirier-Viens sont tous exaltés d’avoir la chance de terminer leur parcours universitaire sur une bonne note.

«On a souvent entendu d’autres finissants dans le passé dire qu’ils voulaient savourer pleinement chaque moment. Je pense qu’avec la crise sanitaire, cela prend vraiment tout son sens. On ne sait pas ce qui peut arriver et on va apprécier chaque instant de cette saison», mentionne le joueur de ligne à l’attaque Nicolas Thibodeau.

Jonathan Breton-Robert n’était pas craintif à l’idée de rater sa dernière saison, mais il avoue qu’il entend vivre à fond cette nouvelle opportunité.

«On ne pouvait pas rien contrôler, ça fait que je ne m’en faisais pas avec ça. J’ai joué la saison 2019 blessé et j’ai été chanceux parce que la pandémie m’a permis de récupérer. Je souhaite maintenant avoir ma meilleure saison en carrière.»

Retour attendu

Les sept finissants étaient évidemment enchantés de reprendre l’action pour leur dernier camp d’entraînement. Toutes les raisons étaient bonnes d’arborer un sourire pour ce groupe bien spécial. «Revoir nos coéquipiers, avoir un but commun, être ensemble et mettre un casque sur la tête, ça fait du bien. Pour ma part, j’avais hâte de voir mon entraîneur et me faire coacher. C’est aussi pour ça qu’on a choisi de venir ici», évoque le demi-défensif Laurence Poirier-Viens.

Le groupe a mentionné qu’il aurait été facile d’abandonner et que plusieurs sacrifices ont été faits afin de jouer cette dernière saison. Le receveur Mathieu Robitaille avait une théorie plus simple sur sa motivation pour son dernier tour de piste avec la formation lavalloise. «Je veux pas faire comme en 2019 et finir avec une défaite. Je suis revenu pour finir de la bonne façon.»