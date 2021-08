Des milliers d'objets religieux en vente à Lachine

La Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne, à Lachine, doit quitter l’édifice historique dans lequel elles vivent au mois de décembre et tiennent donc une vente d’objets à bas prix en prévision de ce déménagement.

Cette vente de milliers d’objets, entre 10 000 et 15 000 par étage, a suscité beaucoup d’enthousiasme au sein de la communauté. Des gens attendaient d’ailleurs dès 6 h samedi matin pour s’assurer d’être parmi les premiers à entrer dans le bâtiment.

Il s’agit de la deuxième vente de la maison mère, qui a lieu samedi et dimanche.

Les sœurs sont heureuses de permettre aux citoyens de profiter de leurs biens, mais sont en même temps tristes de quitter la maison mère.

«C’est sûr qu’on laisse beaucoup, parce que c’est une maison qui est plus que centenaire, alors tous nos souvenirs sont dans la maison», a expliqué sœur Céline Dupuis.

«Il y a une certaine relève dans d’autres pays, comme Haïti, mais nous, ça fait tellement longtemps qu’on est avec les jeunes, on le voyait venir depuis longtemps. C’est triste. Disons que nous ne pensions pas à ça quand nous sommes entrées, on pensait bien qu’on serait éternelles, mais c’est le sort de toutes les communautés et de l’Église», a-t-elle poursuivi.

Un enthousiasme palpable

Malgré la nostalgie des sœurs, la vente de déménagement fait le bonheur de plusieurs citoyens.

«Ce n’est pas avec de la peine qu’elles vont quitter. Pour elles, c’est une fête parce qu’elles savent qu’elles redonnent», a noté Martin Duchesne, bénévole organisateur.

«C’est à petit prix, les choses ici. Mais je rassure les gens, il n’y a pas d’objets patrimoniaux ou des choses très importantes au niveau de l’histoire. Ça a déjà été cédé à des musées et à d’autres sanctuaires ou communautés religieuses qui en prennent soin. Le public en a profité en 2019, on a eu 1500 personnes, et puis aujourd’hui c’est la même chose, les gens viennent en grand nombre chercher un petit bout de souvenir du Québec d’une certaine façon», a-t-il ajouté.

«Je cherche une chaise berçante, et je sais qu’il y en avait plusieurs», a témoigné une femme. «Je suis enseignante, alors pour une classe, une chaise berçante pliante, c’est super pratique. Je ne voulais pas manquer mon coup.»

«C’est une bonne chose que les gens de Lachine et des environs en profitent», a précisé une autre citoyenne. «Il y a de beaux objets religieux qu’on ne trouve pas ailleurs.»

Une autre femme a reçu un tableau en héritage peint par ses deux grand-tantes, qui étaient religieuses.

«J’ai apporté une photo, que je vais donner à la mère supérieure, du tableau dont j’ai hérité, avec des écrits qui pourraient servir pour leurs archives», a-t-elle expliqué.