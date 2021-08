Encore cette année, Maude Michaud fait vivre des montagnes russes d’émotions à ses lecteurs et ses lectrices avec son nouveau roman, N’oublie pas la beauté du monde. Elle y parle d’amours et de grossesses compliquées, de lien filial, d’une jeunesse brisée, de rêves défaits et de graves traumatismes, mais aussi du choix conscient d’apprécier les beautés de la vie tandis qu’il est temps.

Élie, personnage principal du roman, mène une existence qui n’est pas simple ni toujours douce, mais qu’elle enjolive de parcelles de bonheur.

Enceinte, elle sait qu’elle court des risques énormes en fin de grossesse. Elle risque de perdre la vie en mettant au monde sa fille, alors qu’elle fait le deuil de son conjoint. Faisant face à la réalité, elle prépare des milliers de pépites d’or à léguer à sa fille à naître.

Le trésor d’Élie prendra une forme artistique : des textes que sa fille pourra lire à l’adolescence pour mieux comprendre d’où elle vient, pour en apprendre sur sa famille, pour avoir des clefs pour affronter sa vie de femme.

Maude Michaud, fondatrice de la plateforme web « La parfaite maman cinglante » (284 000 abonnés sur Facebook et 51 000 sur Instagram), s’est inspirée de témoignages divers, extérieurs à sa propre réalité, pour écrire ce roman où les femmes se heurtent à des situations difficiles.

La féminité

Ce roman touche à la maternité, mais aussi à la féminité. « À la base, c’est l’histoire d’une mère qui risque de mourir et qui veut léguer quelque chose à son enfant », explique Maude, en entrevue.

Elle voulait aussi aborder la question des agressions sexuelles. « Je ne l’ai pas vécu et je tenais à parler avec des gens qui l’ont vécu pour avoir leur perspective et ne pas parler à travers mon chapeau. »

« Je me suis rendu compte qu’être agressée sexuellement, c’est quelque chose qui teinte l’ensemble de ton existence et qui a une incidence sur la façon dont tu vas vivre et les choix que tu vas faire à l’avenir aussi », précise-t-elle.

L’après

Elle voulait apporter une perspective différente. « Avec le mouvement #MeToo, on a beaucoup parlé de l’importance de la dénonciation. Mais [j’ai] discuté avec des filles qui sont passées par là et qui n’ont pas dénoncé, parce qu’elles n’avaient aucune envie de s’embarquer là-dedans. »

Elle voulait aussi parler du chemin que les victimes prennent après. Des nouvelles relations qui se tissent, mais qui sont toujours marquées par ce qui s’est passé. « C’est une parenthèse qui ne se ferme jamais. Tu apprends à vivre avec ça, mais ça teinte ta réalité pour le reste de tes jours. »

Maude Michaud parle aussi d’espoir et de résilience dans le roman. « Je voulais montrer qu’à travers les épreuves, aussi épouvantables soient-elles, il y a toujours de la lumière, quelque part. Le personnage principal de ce roman est résigné, mais au bout du compte, cette femme trouve toujours des façons d’être heureuse. C’est le message principal qu’elle voulait léguer. »

Maude Michaud a publié Mieux survivre à ta maternité, Pieds nus dans la gravelle et Le cœur pendu.

Elle a été pendant deux saisons l’une des cinq Mères à boutte, diffusée à Canal Vie.

Elle habite à Québec.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« C’est de la vie que tu dois être amoureuse avant de l’être de quiconque. Et au-delà de cette soif de vivre qui te donnera véritablement accès au bonheur, n’oublie jamais que l’amour a plusieurs visages. C’est une chose que j’ai comprise lorsque tu es née et que j’ai su que j’aimerais à jamais le tien plus que tous les autres. »