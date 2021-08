Des travailleurs se disent boudés

Alors que plusieurs dirigeants d’entreprise ont affirmé, ces dernières semaines, que la pénurie de main-d’œuvre nuisait à leur croissance, certains continuent tout de même à lever le nez sur des talents disponibles prêts à travailler.

Parlez en a Michel Lefebvre, un retraité qui a fait carrière dans le monde des communications et du marketing. Pour lui, ce sont près d’une centaine de CV qui sont restés lettre morte depuis 2018, dont une quinzaine transmis, depuis le 6 juillet, à différents hôteliers de la métropole.

En 2016, à 69 ans, Michel Lefebvre a pris sa retraite du poste de directeur des événements à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Comme plusieurs nouveaux retraités, il souhaitait voyager.

À la recherche d’un nouveau défi et désirant occuper davantage son temps de retraité, M. Lefebvre dit avoir envoyé 74 CV dans différents secteurs de 2018 à mars 2020, soit avant la COVID-19. Il ne le cache pas, au début, il était plus sélectif dans les postes visés, ce qui a vite changé puisque le téléphone n’a jamais sonné.

« âgisme systémique »

Celui qui a également été propriétaire de l’Auberge la Raveaudière de North Hatley de 1998 à 2007 cherche aujourd’hui, avant tout, un boulot pour s’amuser. Ce n’est pas une question d’argent, assure-t-il.

Il est d’avis que c’est son âge qui lui nuit dans sa quête pour retourner sur le marché du travail. Sur les 74 CV envoyés, l’amateur de vélo déplore n’avoir reçu « qu’un » seul accusé de réception.

Lors de l’arrivée de la COVID-19 en sol québécois, M. Lefebvre dit avoir mis sur pause ses démarches. Les récentes sorties des hôteliers dans les médias sur le manque de personnel l’ont toutefois convaincu de retenter sa chance.

Il a notamment cogné aux portes du Groupe Germain et d’établissements appartenant au Groupe Antonopoulos. Il a aussi envoyé son CV aux hôtels Le St-James, Le Sheraton, Le Saint-Sulpice, ainsi que d’autres.

« J’ai reçu zéro réponse, même pas un accusé réception », souligne-t-il. « Alors, quand on crie sur les toits qu’on manque de personnel, il faut ajouter jeune personnel », poursuit-il, estimant que plusieurs entreprises font de « l’âgisme systémique » au Québec.

En hôtellerie, celui qui est aussi guide accompagnateur à temps partiel lors de voyages à l’international depuis 2007 était pourtant prêt à occuper des postes à l’accueil, à la conciergerie ou à la direction.

Certains groupes d’âge sous-utilisés au Québec

Même si la pénurie de personnel cause bien des maux de tête dans plusieurs industries, l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CHRA) concède qu’il y a encore des groupes d’âge sous-utilisés par des employeurs.

C’est notamment le cas pour les personnes de 60 ans et plus, entre autres, les retraités qui souhaitent retourner au boulot.

Dans un récent document du Conseil du patronat, on peut lire que le taux d’emploi des 60-69 ans au Québec était parmi les plus bas en 2020 au Canada.

À titre de comparaison avec l’Ontario, le Québec compte 74 000 travailleurs de moins sur le marché du travail qui s’inscrivent dans ce groupe d’âge. « Effectivement, c’est un bassin de candidats potentiels sous-représentés », a indiqué Manon Poirier, DG de l’Ordre des CHRA.

Pas un cas isolé

Pour Mme Poirier, s’il existe une certaine discrimination au sein de certaines entreprises concernant l’âge des candidats, « c’est également vrai pour les plus jeunes. Parfois, ils la subissent pour différents types de poste ».

Selon elle, des employeurs ignorent parfois les candidats plus âgés en raison de leur âge et de leur expérience accumulée au fil des ans. Des entreprises peuvent être intimidées par le CV d’une personne, craignant qu’elle ne s’épanouisse pas dans un poste avec moins de responsabilités.

La DG évoque également certains préjugés envers les plus vieux. « Chez les gens plus âgés, un des grands classiques, on va s’inquiéter de la maîtrise des nouvelles technologies [...] ce qui est une fausse excuse », dit-elle, ajoutant que certains employeurs craignent aussi l’impact des coûts liés à la santé de ces personnes ainsi que le temps qu’elles vont rester en poste.

Ce ne sont toutefois pas toutes les compagnies qui négligent cette catégorie de talents. Il n’est pas rare notamment de voir des gens retraités parmi les enseignes au Québec du détaillant Lowe’s (RONA, Réno-Dépôt).