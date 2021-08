Développez une attitude gagnante

On sait d’emblée que ceux qui ont une attitude gagnante ont plus de chances de gagner. Durant les Jeux olympiques, il est facile d’observer l’attitude des athlètes qui obtiennent une médaille. Ils avaient une attitude gagnante, mieux encore, pour la plupart, ils avaient visualisé leur victoire depuis des mois, voire des années. Dans son livre, Success Mindsets, maintenant offert en Français, l’auteur Ryan Gottfredson livre les secrets pour réussir ce que vous entreprenez.

Le livre, Mental Gagnant démontre que nous pouvons tous cultiver une mentalité de gagnant tout en faisant preuve de leadership pour parvenir à mener la vie tant espérée.

Mental Gagnant

Ryan Gottfredson

Les Éditions Diateino

311 pages

D’emblée, Ryan Gottfredson insiste sur l’idée d’établir des objectifs. « Je constate que la plupart des gens qui me consultent n’ont pas de réels objectifs », lance l’auteur et professeur qui ajoute que plusieurs autres ne souhaitent que demeurer au niveau actuel le plus longtemps possible.

Sans objectifs clair et précis, inutile d’espérer de changer de vie ou de prendre une nouvelle direction professionnelle. « Il faut établir des objectifs avec soin en fonction de ses besoins et aspirations avec la ferme volonté de les atteindre », indique l’auteur.

Gottfredson montre par des exemples concrets que tout est une question d’attitude. « Il faut définitivement développer une mentalité de gagnant, et il n’est jamais trop tard pour réussir en adoptant de bonnes habitudes psychologiques », estime-t-il.

La peur d’avancer

L’un des obstacles majeurs au progrès ou au cheminement est la peur. « Nous craignons l’échec, l’incertitude et l’inconfort », fait remarquer l’auteur.

« Vous avez en vous la force de créer n’importe laquelle des réalités que vous désirez. Pour y parvenir, cela dépend juste du degré de confort que vous êtes prêt à sacrifier », souligne le professeur en leadership qui croit fermement que nous avons tous en nous la force nécessaire pour atteindre le succès.

Il y a une différence fondamentale entre celui qui souhaite véritablement gagner et celui qui veut seulement ne pas perdre. L’attitude sera différente et les résultats ne seront inévitablement pas les mêmes selon la catégorie dans laquelle on évolue.

Ne pas vouloir perdre se rapproche davantage de stagner même si cela implique un changement d’emploi par exemple. Tandis que celui qui souhaite gagner est celui qui va déployer des efforts incommensurables pour atteindre ses objectifs. Car gardons à l’esprit qu’à moins d’être très chanceux, la réussite vient au prix de multiples efforts.

Parmi les autres clés, on compte l’idée d’avoir une mentalité de développeur. « Croyez que vous pouvez faire évoluer vos capacités, vos talents et vos ressources, tout est encore possible », précise l’auteur en guise de conclusion.