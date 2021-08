JOLICOEUR, Camille



Le 11 juillet, à l'âge de 76 ans est décédé Camille Jolicoeur.Il laisse dans le deuil son amie de coeur Diane, son fils Martin, le fils de sa conjointe Vincent, ses beaux-frères et belles-soeurs dont Véronika, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.Vos condoléances peuvent se traduire par un don à La fondation Alzheimer Rive-Sud.La famille recevra les condoléance le samedi 28 aout 2021 de 13h à 17h à:BROSSARD, QC, J4J 2A1450 463-1900