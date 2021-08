États-Unis: deux hommes frappés mortellement par un train pendant qu’ils commémorent leur frère

Trois frères sont décédés de la même manière lors de deux incidents distincts survenus au même endroit, en Caroline du Nord.

Pablo Tiquiram Us, 29 ans, et Jose Chilambalam Us, 20 ans, s’étaient rendus sur un chemin de fer de la ville de Charlotte, mardi dernier, afin de rendre hommage à leur frère de 27 ans, Baltazar, qui était mort à cet endroit une semaine plus tôt, après avoir été frappé par un train.

Les deux hommes ont toutefois subi le même sort que Baltazar, puisqu’ils ont eux aussi été happés par un train alors qu’ils se trouvaient sur les rails, a rapporté CNN, samedi.

Selon les enquêteurs, les deux frères étaient en état d’ébriété lors du drame.

L’ensemble des dispositifs de sécurité du chemin de fer fonctionnait normalement, a indiqué le sergent Adam Jones de la police de Charlotte-Mecklenburg.

«Je ne peux imaginer le drame que c’est de perdre trois enfants en une semaine dans des circonstances aussi tragiques», a déclaré le sergent Jones.