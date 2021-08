JOLY, Hélène (née Deschamps)



À Montréal, le 21 juillet 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée Madame Hélène Joly, épouse de Monsieur Denis Joly.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Brigitte (Raymond), Patrick (Nancy) et Daniel (Cynthia), ses petits-enfants Chloé, Émilie, Alexandre, Gabriel, Maxime, Mathieu, Nicholas, Kirsten et Isabella, ses frères Jean, Robert, François et sa soeur Gisèle. Elle est prédécédée de son frère Yvon.Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 août 2021 de 13h à 16h au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don en sa mémoire à la Fondation Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal serait apprécié.https://fondationhscm.org/don-en-ligne/dons-A-la-memoire-de-in-memoriam-8/personal