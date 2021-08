THIBAULT, Gilles



À Montréal, le 5 février 2021, est décédé à l'âge de 85 ans, M. Gilles Thibault, demeurant à Montréal, originaire de St-David. Il était le fils de feu Adélard Thibault et de feu Louisia Salvas.Il laisse dans le deuil son fils Daniel (Nancy Leblanc), ses petits-enfants Chloé et Nathan, ses frères et soeurs: Florence (Jean-Côme Farly), Aimé, Jacques (Odette Bibeau), Réjeanne (feu Claude Caron), Doris (Gilles Asselin), André (Connie Rento) et Normand (Georgette Théroux). Il est parti rejoindre ses frères: Roland, Roger (Réjeanne Bergeron) et Marcel (Lucienne Beauregard).Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces et de nombreux autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 14 août 2021 à 14h à l'église de St-David (Yamaska). La famille vous accueillera dès 13h.Des dons à l'Association Pulmonaire du Québec seraient appréciés.CENTRE FUNÉRAIRE YVES HOULETél : 819-478-0222 / 1-800-561-2881Téléc. : 819-477-4289 / www.yveshoule.com