«Il faut arrêter le far west dans la région de Montréal»

Le grand ménage doit être fait dans les quartiers où il y a de la criminalité à Montréal, selon Roger Ferland, ex-enquêteur du SPVQ.

«Au fil des 5 à 10 dernières années, au SPVM, les choix organisationnels ont fait en sorte qu’on était un peu moins présents pour faire le ménage au quotidien», explique-t-il.

«Le SPVM va se remettre en disposition, mais ça va aussi prendre des agents terrain. Je pense qu’au cours des derniers mois et années, on avait délaissé le travail de contact et de rapprochement avec la population au quotidien. Ce n’est pas quelque chose qui rapporte des sous, mais à long terme, c’est payant.»

Au cours des dernières semaines, plusieurs fusillades ont eu lieu dans les rues de Montréal. Après ces événements tragiques, le gouvernement du Québec a décidé de créer une équipe intégrée permanente coordonnée par la Sûreté du Québec, avec la collaboration de la police de Montréal, afin de lutter contre le trafic des armes à feu et prévenir la criminalité.

C'est une bonne chose, selon Roger Ferland.

Collaboration de la population

M. Ferland explique que la population aussi est consciente de certains petits crimes qui augmentent. Pour que la criminalité baisse, les policiers vont avoir besoin de la collaboration de la population, selon lui.

«La population de Montréal va être sur leur dos, parce que ce n’est pas un problème qui va se résoudre seul. Les citoyens vont devoir faire des dénonciations, et je ne pense pas que ça va être facile», note-t-il.

Selon l'ex-enquêteur, c'est important de s'occuper des petits crimes avant qu'ils fassent un effet boule de neige.

Les raisons derrière les guerres de gang

Les guerres de gangs sont liées au contrôle du quartier et au trafic de stupéfiants, selon lui.

«Au début, on les a associés à la prostitution juvénile, mais là, ils vont beaucoup au-delà de ça», explique M. Ferland.

«Parce que c’est souvent des milieux défavorisés, les gens vont chercher l’importance dans leur vie où ils le peuvent, et ils se sont mis à faire le sale boulot des motards et d’autres criminels organisés, mais là ils s’aperçoivent qu’ils peuvent être autonomes et le faire eux-mêmes. Mais ça demande de l’organisation et ils n’en ont pas autant, ils n’ont pas autant de ressources, c’est pour ça qu’on les appelle souvent le crime désorganisé parce qu’ils profitent de l’opportunité, du moment et du terrain qu’ils ont.»

M. Ferland explique que certaines personnes en ont marre d'en arracher dans certains quartiers, ce qui les pousse à la criminalité.

«Certaines personnes sont tannées de ne pas avoir de ressources, d’emplois, de bons appartements. Ça va prendre une concertation des milieux. Il va falloir réparer ça. Il faut arrêter le Far West dans la région de Montréal, ça n’a plus aucun sens.»

Des armes qui traversent les frontières

Les armes dont les criminels ont la possession passent principalement par les frontières. Certaines personnes s'en procurent même par Internet.

En outre, il y a plusieurs territoires au Québec où policiers ne sont pas invités à aller, et où les armes passent, selon M. Ferland.

«Les Américains ont le droit d’être armés en tout temps dans la rue. Nous ici, ce n’est pas ça, mais donc, le pays voisin peut nous en fournir. Les agents frontaliers, même s’ils font un excellent travail, ne peuvent pas tout faire tout seuls et en ce moment, le crime organisé en profite.»