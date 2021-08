Jeux vidéo: des titres pour faire «vroum, vroum» à toute vitesse

Le Grand Prix de Montréal vous a manqué cet été? Pas de problème puisque vous pouvez trouver des jeux de course automobile palpitants sur votre ordinateur.

Attachez vos ceintures, car les premiers jeux de simulation de course datent de... l'année 1900, avec Yacht Racer (oui, il s’agissait d’un yacht)! Jeu électromécanique, il avait été développé par Automatic Sports Company. Accélération aux jeux actuels, avec ceux en 3D pour consoles et ordinateurs, réalistes ou non.

Évidemment, il est impossible de parler de jeux de course sans démarrer avec la franchise Mario Kart. Cette série de jeux de course de kart comprend désormais 14 titres, s’est vendue à plus de 150 millions d’exemplaires et le plus récent volet, Mario Kart Live: Home Circuit (pour Nintendo Switch) permet même de construire son propre circuit automobile tout à fait réel à l’aide de jouets! Sur les téléphones, Mario Kart Tour (pour Android et iOS) offre des circuits inspirés de courses réelles.

Toujours pour les jeunes, le jeu Disney•Pixar Cars (pour Windows via Steam), sorti en 2006, permet de retrouver les décors de Radiator City en concourant en tant que Flash McQueen. Au total, plus de 30 courses sont proposées, avec plusieurs mini-jeux, le tout grâce à des environnements ouverts dans ce dérivé du film Les bagnoles.

Toujours au chapitre du peu sérieux – entendez par là peu réaliste – voici Crazy Taxi développé originellement en 1999 par Sega pour les arcades et ensuite adapté pour sa Dreamcast. Le «gamer» y incarne un chauffeur de taxi devant conduire ses clients le plus vite possible pour se faire de l’argent. Aujourd’hui, le titre se décline pour téléphones pour Android et iOS avec des achats dans le jeu. En plus, pour ceux qui veulent rigoler en conduisant n’importe comment, le Simpsons Road Rage (pour fureteur) offre de personnifier les personnages de la série culte.

Enfin, pour ceux qui préfèrent tout détruire sur leur passage avec leur véhicule, Carmageddon (pour Windows via Steam ou pour Android) est le jeu anarchique par excellence dans lequel écraser des piétons rapporte des points!

Plus sérieux

Les conducteurs chevronnés voudront sans aucun doute découvrir les joies et les frissons de la Formule 1 avec F1 2021 (pour Windows, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S). Sorti il y a quelques semaines, le titre d’EA permet désormais à deux joueurs rivaux ou alliés de concourir en mode «carrière». Et l’on retrouve, sur F1 2021, le circuit de Montréal, absent des itérations précédentes.

Franchise de jeux de course la plus vendue au monde pour la PlayStation, Gran Turismo promet une expérience la plus réaliste possible. Le plus récent volet, Gran Turismo Sport met à la disposition du pilote virtuel quelque 325 voitures et 82 circuits, de quoi passer des journées devant son écran!

La série de jeux Forza (pour Windows, tous les modèles des consoles Xbox, iOS et Android) est, elle aussi, un incontournable. Le joueur dispose de plus de 450 véhicules dans cette simulation réaliste qui inclut les changement de saisons. Par ailleurs, Forza Horizon 4, sorti en 2018, offre des courses en Angleterre, rendue de manière particulièrement réaliste. Et les amateurs seront ravis d’apprendre que le prochain titre de la franchise, Forza Horizon 5, se déroulera sous le soleil du Mexique et arrivera en novembre prochain.

Autre franchise dont il faut parler, Need for Speed et son Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (pour Windows, PS4, Xbox One et Nintendo Switch) datant de 2020. On se retrouve à Seacrest County et on peut s’adonner à plusieurs types de courses en plus d’affronter ses amis.

La perte de temps (utile) de la semaine

Les fans de la franchise cinématographique Rapides et dangereux se plongeront dans Fast & Furious Crossroads (pour Windows, PS4, Xbox One), éreinté par la critique et disponible depuis la sortie du nouveau volet des aventures de Dom. Jouable en solo ou à plusieurs, Crossroads propose d’incarner certains personnages du film lors de courses dans lesquelles il faut utiliser des armes. On aime ou on n'aime pas, notamment en raison de sa simplicité et de la rapidité avec laquelle on le termine.