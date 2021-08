Kelsey Mitchell remporte la médaille d'or en cyclisme sur piste

La cycliste Kelsey Mitchell a permis au Canada de conclure les Jeux olympiques de Tokyo avec une 24e médaille, dimanche, heure de Tokyo, elle qui a raflé l’or dans l’épreuve de vitesse sur piste.

Mitchell n’a eu besoin que de deux manches pour vaincre l’Ukrainienne Olena Starikova. Lors de la première, elle s’est installée à l’avant dès le départ et elle n’a jamais laissé passer sa rivale lors du sprint, complétant la course avec une avance de 0,061 s. Durant la seconde, la Canadienne a laissé son adversaire dicter le rythme initialement, avant de s’installer à l’avant dans le dernier tour. Elle a terminé ce deuxième sprint avec une avance de 0,064 s.

🚨MÉDAILLE D'OR POUR #ÉquipeCanada 🚨



Kelsey Mitchell remporte l' 🥇 au sprint de cyclisme sur piste à #Tokyo2020, la deuxième médaille d'or de l'histoire d'Équipe Canada dans cette épreuve 🎉🤩



🚴‍♀️vers les détails ➡️ https://t.co/9Ho2T6NJXU



📸 Alex Broadway/SwPix pic.twitter.com/ehZuy7luFM — Équipe Canada (@Equipe_Canada) August 8, 2021

Plus tôt dans la journée, Mitchell avait eu besoin des trois manches pour venir à bout de l’Allemande Emma Hinze.

Cette dernière a été exclue du podium, elle qui a perdu son duel pour la médaille de bronze en deux manches contre la représentante de Hong Kong Wai Sze Lee.

L’autre Canadienne qui participait à cette épreuve, la Québécoise Lauriane Genest, éliminée par Mitchell en quart de finale, a conclu l’événement au huitième rang.

Des 24 médailles canadiennes, celle de Mitchell est la septième en or, alors que six sont en argent et 11 en bronze.