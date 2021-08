La mystérieuse «toupie» du Saint-Laurent

Je suis persuadé que la majorité des personnes ayant voyagé dans la région de Tadoussac ont remarqué une structure mystérieuse qui se dresse à 7 km au large. Le phare-pilier du Haut-Fond Prince possède une architecture unique et un feu puissant. Érigée en 1961, cette sentinelle du Saint-Laurent, haute de 25 mètres, est surnommée la « toupie ». Elle guide la navigation au confluent du Saint-Laurent et du fjord du Saguenay. Les habitants de la région se souviennent de la tempête phénoménale qui a emprisonné pendant 36 heures les trois gardiens du phare, peu de temps après la mise en service de cette installation maritime. Permis spécial en main, j’aurai la possibilité de survoler le phare avec mon drone. Fred et Antoine, deux gardes de parc, de même qu’Audrey, une guide, m’accompagnent sur le bateau pneumatique de Parcs Canada. Situé en plein cœur du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, c’est un privilège de pouvoir le photographier du haut des airs. Je capte ces images avec beaucoup d’excitation. Alors que l’appareil m’offre des vues aériennes splendides, j’ai des frissons à penser que des vagues de 42 pieds ont déjà fracassé une partie des plus hautes fenêtres de la tourelle. Je demeure néanmoins nostalgique d’une époque que je n’ai pas connue. Celle où j’aurais pu tirer le portrait de ces personnages mythiques, les gardiens de phare...

Appareil : DJI Mavic Air 2s (Drone)

Objectif : 22 mm

Exposition : 1/180s à f/2,8

ISO : 100