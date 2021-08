Le bio à l’assaut de la Champagne!

Jusqu’ici réservée à de petits producteurs, la culture en bio et en biodynamie semble enfin faire son chemin vers les grandes marques. Au Québec, c’est Lanson qui semble être le premier à ouvrir le bal avec sa nouvelle cuvée au nom bien frenchy : « Green Label Bio ».

La Champagne fait partie des dernières grandes régions de production en France où le bio était à la traîne. Il faut comprendre que l’aire de production est énorme et que les conditions climatiques sont souvent plus propices au développement de maladies. En outre, il faut énormément de courage, de discipline, de ressources et de temps pour entreprendre une telle démarche. Bref, c’est plus « facile » lorsque vous êtes à échelle humaine, comme un petit producteur avec peu d’hectares de vignes. Quoique pas nécessairement plus simple, loin de là!

Revenons au Green Label Bio de Lanson. Il s’agit d’une cuvée issue de raisins provenant des villages de Verneuil et de Vandières. Tout est cultivé et certifié bio et biodynamie. Un assemblage dominé par le pinot noir complété par le pinot meunier et le chardonnay avec une base de vendange de 2015 et dosé à 6g/L. Belle prise de mousse. Un joli nez bien expressif. Des tonalités de fruits blancs, de zeste d’orange et de croissant. Bouche pleine, ample tout en montrant une bulle fine et une acidité vive. C’est nuancé avec une finale soutenue rappelant la poire et la pêche blanche. Ce n’est pas donné et on trouve un paquet d’excellents vins effervescents dans cette gamme de prix, mais c’est franchement très réussi et c’est malheureusement le prix à payer pour du champagne. Reste à voir si les autres grandes marques vont emboîter le pas. Dans tous les cas, je préfère cette nouvelle « mode » à celle beaucoup plus triste, pour ne pas dire immonde, des champagnes sucrés à servir sur des glaçons et vendus... au même prix.

Lanson, Green Label Bio Brut, Champagne, France

91,00 $ - Code SAQ 14758779 – 12,5 % - 6g/L – Biologique

★★★ 1⁄2- $$$$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.