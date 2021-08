Voici les jeux télévisés qui accompagnent notre été

Les jeux télévisés ont depuis toujours des fidèles. Pendant l’année, Le tricheur (TVA) rallie un million de spectateurs devant leur écran, Silence on joue (ICI Radio-Canada Télé) amorce avec succès le retour à la maison. Bien des jeux ont traversé le temps. Plusieurs ont récemment connu une deuxième vie. Voici ceux qui accompagnent notre été.

Question pour un champion

Photo courtoisie

Concept britannique devenu mythique à la télé française depuis 1988, ce jeu oppose quatre candidats sur trois manches où ils doivent répondre à des questions de culture générale assez relevées. Le gagnant est de retour à l’émission suivante jusqu’à ce qu’il soit délogé. Julien Lepers en a été l’animateur pendant 28 ans. Depuis 5 ans, Samuel Étienne est à la barre du jeu-questionnaire.

◆ Lundi au vendredi 17 h 50 à TV5

Ça fait la job

Photo courtoisie

Nouveau jeu conçu par des maisons de production du Nouveau-Brunswick et animé par Luc LeBlanc. Chaque semaine, trois personnalités connues doivent répondre à des questions et relever des défis afin de prouver qu’ils sont les meilleurs pour « faire la job ». Improvisation, épreuves d’habileté manuelle et questions de culture générale au menu. On mise sur l’humour. Le gagnant a la chance d’encourager une initiative entrepreneuriale d’étudiants d’écoles francophones au pays.

◆ Lundi au jeudi 18 h sur Unis tv

Question de jugement

Photo courtoisie

Un concept franchement rigolo, débarqué en début d’été, qui met en lumière les impressions du public à l’égard de personnalités connues. Animé par Pierre Hébert, toujours prêt à s’amuser gentiment aux dépens de ses invités, ce jeu laisse place à quatre artistes et à deux concurrents. Ces derniers doivent deviner l’artiste identifié par un sondage correspondant le mieux à une affirmation souvent loufoque. Les artistes doivent laisser leur orgueil dans la loge et assumer beaucoup d’autodérision.

◆ Lundi au jeudi 19 h sur ICI Radio-Canada Télé

Génial

Photo courtoisie

Gros succès de la chaîne qui encourage l’écoute en famille depuis plus de 10 ans. Stéphane Bellavance et Martin Carli accueillent deux équipes formées d’une personne du public et d’un artiste. Ceux-ci doivent résoudre des énigmes scientifiques qui sont par la suite démontrées puis expliquées avec beaucoup de simplicité. Éducatif et ludique.

◆ Lundi au jeudi 19 h à Télé-Québec

The Celebrity Dating Game

Animé par un duo plutôt surprenant, l’actrice Zooey Deschanel et le crooner Michael Bolton, ce jeu qui vise à trouver l’âme sœur est un remake de la version des années 60 qu’animait Chuck Barris. L’univers rétro a d’ailleurs été conservé. Depuis ce temps, bon nombre d’émissions et de téléréalités se penchant sur la recherche de l’amour ont vu le jour. Ici, on cherche à aider des vedettes à former des couples alors que des candidats potentiels, cachés derrière un mur doivent répondre à des questions personnelles. Ne vous attendez pas à y voir de grandes stars, toutefois.

◆ Lundi 22 h sur ABC et CTV

The Wall

En ondes depuis 2016, ce jeu donne l’occasion à un participant de se mesurer au mur afin de remporter de l’argent. De bonnes réponses permettent à des balles de descendre les différents échelons du mur pour aboutir à des montants qui varient selon les manches de 1 $ à 1 million $. Nous avons eu une adaptation québécoise qui n’a duré qu’une saison. Une 5e saison démarre aux États-Unis cette semaine.

◆ Lundi 22 h sur NBC

Jeopardy !

Photo courtoisie, NBC

Ce populaire jeu est en ondes depuis 1964 ! La règle est simple : les joueurs doivent deviner les questions à partir des réponses dans des catégories données. Alex Trebek en était l’animateur depuis 1984, jusqu’à son décès en janvier dernier. Les cotes se sont maintenues autour de 10 millions de téléspectateurs dans les dernières années. Depuis janvier, les animateurs invités se succèdent, dont Katie Couric, Anderson Cooper et même Ken Jennings, le gagnant historique de 74 victoires. Cette dernière semaine de la saison sera animée par Joe Buck de Fox Sports.

◆ Mardi 19 h à NBC

Wheel of Fortune

Autre Classique indélogeable. L’émission a connu plusieurs moutures depuis 1975, année de sa création. On retrouve une roulette avec des montants d’argent et une énigme à résoudre sur les bases du pendu. Chaque consonne trouvée par un des trois participants permet de compléter l’énigme. Les voyelles peuvent être achetées. Depuis l’année dernière, il existe une version Celebrity de ce célèbre jeu.

◆ Mardi 19 h 30 à NBC

Les jeux fous d’Ellen

Version traduite de Ellen’s Game of Game. L’humoriste-animatrice Ellen DeGeneres propose à ses concurrents des jeux complètement loufoques qui les mettent souvent dans des positions ridicules. On fait appel à leurs connaissances, à leurs habilités, à leur rapidité. Parfois, peu importe le talent et la culture, les jeux sont carrément trop fous et ne laissent aucune chance. Ce qu’on veut, ici, c’est s’amuser. Le jeu final hisse les gagnants de chacun des jeux précédents dans le haut d’une tour. Une mauvaise réponse vaut une chute spectaculaire.

◆ Mardi 20 h sur Noovo

To Tell the Truth

Photo courtoisie, ABC

Animé par le comédien Anthony Anderson, ce jeu, qui a connu une première mouture dans les années 50 s’apparente quelque peu aux Détecteurs de mensonges. Trois candidats se vantent d’avoir fait la même chose ou de pratiquer le même métier, mais un seul d’entre eux dit la vérité. Face à eux, trois invités leur posent des questions afin de deviner qui dit vrai. Les artistes qui descellent les mensonges des vérités accumulent des points.

◆ Mardi 22 h sur ABC

Press Your Luck

Photo courtoisie, ABC

L’actrice et productrice Elizabeth Banks anime la nouvelle version de ce jeu qui est né en 1983. Il combine des questions de culture générale et du hasard, puisque chaque bonne réponse permet de remporter des prix qui s’affichent de façon aléatoire sur le tableau lumineux. Les concurrents cumulent leurs gains en argent et en cadeaux, tant qu’ils ne tombent pas sur les méchants Whammy qui leur font perdre leurs avoirs.

◆ Mercredi 20 h sur ABC

The $100,000 Pyramid

La cagnotte de 100 000 $ a augmenté depuis la mouture originale de 1973, alors animée par Dick Clark. Des équipes formées d’un concurrent et d’un artiste doivent deviner les mots d’une catégorie. L’un donne des indices, l’autre trouve les réponses pour amasser de l’argent. L’équipe gagnante de la première manche accède à la pyramide finale. Vous vous souviendrez peut-être que Sébastien Benoît a animé une version québécoise du populaire format.

◆ Mercredi 21 h sur ABC et CTV

Beat Shazam

Jeu musical animé par l’acteur Jamie Foxx, dans lequel trois équipes de deux joueurs doivent affronter, pendant quatre manches, la célèbre application Shazam en identifiant des chansons pour remporter de l’argent. L’équipe qui accède à l’épreuve finale doit identifier les six chansons dont Shazam propose de brefs extraits. Ces chansons sont toutes issues du top 100 de Billboard. Avis à ceux qui voudraient se pratiquer.

◆ Jeudi 20 h sur Fox

The Hustler

Concept britannique animé par Craig Ferguson, ce jeu est un hybride entre Le tricheur et un Meurtre et mystère. Cinq concurrents sont assis au salon. Ils doivent répondre à des questions afin d’amasser de l’argent. Un seul d’entre eux connaît les réponses, mais ne doit pas le laisser paraître afin de ne pas être éliminé. À chaque tour, les joueurs évincent celui qu’ils croient à l’unanimité être le tricheur. S’il n’y a pas consensus, ils devront débattre leurs arguments.

◆ Jeudi 22 h sur ABC