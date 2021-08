Où sont les vrais emplois payants?

À 48 ans, Eric Zaki est au banc des punitions du marché du travail depuis six longues années. Après avoir perdu un emploi pour des raisons hors de son contrôle, il n’arrive tout simplement plus à en trouver.

Le natif de Saint-Jérôme a envoyé 1500 CV depuis 2015. Il a peut-être eu 15 réponses. « C’est démoralisant. Je suis à court de solutions », témoigne-t-il.

Pourtant, il a plus de 20 ans d’expérience en gestion derrière la cravate.

Il a amené de nombreux employés à se surpasser au fil des ans. Il a été directeur marketing et du développement des affaires. Il a mis une usine à jour en santé et sécurité. Il a remis sur pied et informatisé la gestion des opérations. Il a fait de la recherche de subventions. Il a créé des événements à l’international afin de développer des liens d’affaires.

« Au banc des punitions »

Pourtant, aucune des centaines de boîtes où il postule ne le rappelle. Où est le problème ?

« Les gens avec qui j’ai travaillé me recommandent », assure-t-il, pour éviter qu’on pense que c’est lui, le problème.

Depuis qu’il est « au banc des punitions », il n’a pas chômé pour autant. En six ans, il a obtenu une attestation d’études collégiales en gestion immobilière, une formation de gestionnaire au MAPAQ et est en train de suivre des cours de gestion à l’université.

Il a aussi mis toutes les chances de son côté en se mettant à jour sur la gestion de projet agile, avec des certifications Scrum, Kanban et Lean six Sigma.

De Zaki à Lachance

Il a eu quelques contrats depuis 2015, mais rien qui lui permet de bâtir quelque chose.

« Je ne sais plus quoi faire. On parle de pénurie de main-d’œuvre, mais j’ai bien de la misère à y croire », dit-il.

Il a même fait le saut dans le système de santé, se disant que là, au moins, les occasions ne manqueraient pas.

« J’ai fait 12 mois dans un CHSLD des Laurentides, puis un autre 6 mois dans un CHSLD à Montréal. Mes contrats n’ont pas été renouvelés », lance-t-il, dépité.

Pourtant, « la gestion, c’est de la gestion », quel que soit le secteur d’activités.

Beaucoup d’employeurs cherchent la perle rare « qui n’existe pas », selon lui.

« Ils offrent 65 000 $ par année et s’atten-dent à ce que tu saches tout faire : la job d’un comptable, celle d’un avocat, celle d’un chef de la santé-sécurité, la gestion des opérations, Kanban, etc. », illustre Eric.

Il a même ajouté le nom de famille de sa mère, Lachance, dans son CV.

« Peut-être qu’avec mon nom égyptien, ça éveille leurs préjugés sur les turbans et les grosses barbes, je ne sais pas », se demande-t-il.

« N’importe quoi »

Aucun résultat probant avec Lachance sur le CV. Les employeurs continuent d’afficher « des listes de tâches de 1 km de long » et de l’ignorer.

Il a aussi refait son CV « 50 fois », et pas juste pour ajouter un nom de famille « pure laine ». Centre local d’emploi, organismes d’aide de toutes sortes, son CV est passé par beaucoup de mains prétendument expertes en la matière.

« Je ne sais plus ce que les ressources humaines veulent voir. Il n’y a pas de standard en RH, c’est pas mal n’importe quoi », croit-il.