Poésie du corps

Question existentielle : Qu’est-ce qui vaut le plus cher ? La prunelle des yeux ou la peau des fesses ? Tout de suite, on a tendance à pencher pour les yeux, qui apparaissent plus précieux que les deux autres qui se connaissent. Mais il faut avouer que les fesses sont, la plupart du temps, jalousement cachées comme un trésor.

Les poètes d’autrefois, souvent auteurs de ces expressions, disons corporelles, avaient une imagination plus que fertile, une façon de voir les choses on ne peut plus imagée, originale. Sinon, c’était tout à fait tordu. Vous commencez à douter de quelque chose, vous avez donc la puce à l’oreille. Je veux bien mais, habituellement, les puces ne sont-elles pas que pour les animaux ? Et comment une puce dans mon oreille peut me révéler un secret ? Un pou peut-être mais une puce, je ne la pogne pas.

Vous avez beau chercher, vous ne trouvez pas la réponse. Vous allez donc donner votre langue au chat. Ah bon. Et comment vous allez faire ça ? On explique que cette expression tient au fait que le chat ne parle pas, ne dévoile pas les secrets qu’on lui confie à moins qu’on lui donne notre langue. Pas bête. Vrai que la Sûreté du Québec et la GRC n’utilisent jamais de chat pour trouver de la dope dans une valise ni pour pister un fuyard dans la forêt. Le chien, si, il est plus bavard. Toutefois, vous pourriez donner votre langue à la vache, à la brebis ou au rat, et le résultat serait le même.

ELLES Y SONT TOUTES

Ces images sont belles et entrent dans notre tête au fil des ans, en utilisant toutes les parties de notre corps. Vous mettez l’épaule à la roue, même si vous avez les mains pleins (oui, au masculin) de pouces. Vous suivez les règles au doigt et à l’œil, vous avez les reins solides et vous paierez rubis sur l’ongle à des gens qui ne vous vont pas à la cheville. Vous voudriez bien agir, mais vous avez les mains liées et l’on ne vous sortira pas les vers du nez. Vous pouvez arriver comme un cheveu sur la soupe avec un petit coup dans le nez après avoir levé le coude. Vous n’êtes pas chauve mais vous avez du front tout le tour de la tête. Je vous parlerais bien d’une intervention à bras raccourcis, du compas dans l’œil ou de la broue dans le toupet, mais je l’ai fait la semaine dernière. Mon petit doigt me dit d’arrêter avant que vous en ayez plein le dos...

TIENS DONC !