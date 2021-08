Quoi faire avec notre fils?

J’écris en plein jour de notre fête nationale parce que nous avons un problème avec le petit Saint-Jean-Baptiste qui est à la maison et dont c’est aussi l’anniversaire de naissance. Pour vous décrire ce qu’on vit, mon mari et moi, disons que notre petit blond frisé, qui a quand même 28 ans, ne donne aucun signe de vouloir quitter la maison rapidement, pas plus que de devenir autonome.

Contrairement à moi et à son père qui sommes des acharnés au travail et qui ne nous calmons que quand une opération est complétée, notre fiston n’arrive jamais à terminer quoi que ce soit. Et ce n’est pas une question de temps qui lui manque, il en a plus qu’il ne lui en faut, du temps.

Il y a des dizaines de projets qui l’enthousiasment au départ, mais ça ne dure que quelques jours, parfois quelques semaines, avant qu’il ne les laisse tomber abruptement et, en apparence, selon nous ses parents, sans raison.

Pourquoi ? Voici un court aperçu de ses réponses : « C’est trop dur ! Je n’ai plus le goût ! Je pensais que j’allais aimer ça mais ce n’est pas le cas ! J’ai bien essayé d’aimer ça mais ça ne vient pas ! Ça ne me stimule plus, etc., etc. »

Il n’est jamais à court de raisons pour tout lâcher, même l’école. Cette année, avec la COVID, il a eu l’excuse parfaite pour laisser tomber le cégep. Eh oui, le cégep, dont il avait décroché il y a un bon moment et qu’il avait repris l’an dernier après je ne sais plus combien d’efforts de persuasion de notre part. Des efforts qui se sont même rendus jusqu’à la promesse de lui payer une auto (faite par mon mari) s’il le terminait. C’est vous dire à quelle extrémité son père est parvenu.

J’en suis rendue au point de penser, Louise, que la seule solution pour nous serait carrément de lui donner un ultimatum. Un ultimatum qui irait comme suit : « Soit tu te trouves un emploi permanent d’ici à la fin de l’été, soit tu termines ta dernière année de cégep dans les plus brefs délais ! »

Mais comme il ne garde pas plus ses jobs qu’il ne réalise ses projets, je ne vois pas comment il pourrait remplir l’obligation qu’on veut lui imposer. Ce que nous voulons mon mari et moi de façon certaine, c’est qu’il soit en dehors de la maison l’an prochain pour pouvoir prendre une retraite tranquille, vendre notre maison et déménager à la campagne.

Certains jours, je suis certaine que c’est la seule solution pour le faire réagir. Mais certains autres, je me trouve trop radicale, et je crains de le frustrer à jamais et qu’il ne nous aime plus. Mon mari craint moins cette dernière option que moi, mais j’apprécierais votre avis là-dessus.

Une mère qui trouve qu’elle en a fait assez

Le psychanalyste Serge Vallon voit dans le comportement de ceux qui ne concrétisent jamais leurs projets « des personnes qui vivent hors du temps, comme s’ils étaient au-dessus des lois, et voit dans ce comportement un prolongement des fantasmes de toute-puissance du jeune enfant, qui se croit sans limites ».

Personnellement, je pense que votre fils, peut-être un peu trop gâté par ses parents, fait tout pour éviter un affrontement avec le réel. Quand on ne termine rien, on évite de se confronter avec ses propres capacités. Et quand papa et maman viennent servir de piste d’atterrissage sans que fiston n’ait à prendre un véritable envol, ça lui permet d’échapper à l’épreuve de vérité du réel. Peut-il ou non réussir dans quelque chose ?

Je souligne aussi que terminer un projet indique qu’on va enfin s’en séparer pour passer à autre chose. Une perspective angoissante pour votre fils qui a peut-être mal supporté d’autres séparations, comme le sevrage, par exemple. Pourquoi ne pas lui offrir une thérapie au lieu d’une voiture ?