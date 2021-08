Redécouvrir Marion Cotillard en cinq films

Marion Cotillard, la plus internationale des actrices françaises, est à l’affiche du long métrage Annette, de Leos Carax. Dans ce film musical, on y suit un humoriste, incarné par Adam Driver, et sa femme (Marion Cotillard), une chanteuse d’opéra, ainsi que les changements qu’apporte la naissance de leur premier enfant. Retour sur les titres marquants de la filmographie de la vedette.

Taxi (1998)

Marion Cotillard n’a que 23 ans lorsqu’elle incarne la copine du personnage principal de Taxi, production française écrite et produite par Luc Besson, lequel était à l’époque occupé à travailler sur Le Cinquième élément. L’actrice est immédiatement remarquée, récolte sa première nomination aux César et se retrouve ensuite dans les deux premières suites, lesquelles sont sorties en 2000, puis en 2003. En parallèle, elle décroche des rôles dans des productions françaises et obtient une seconde nomination aux César grâce à son interprétation dans Les Jolies choses, de Gilles Paquet-Brenner, film sorti en 2001.

Un long dimanche de fiançailles (2004)

Tim Burton la remarque et elle se fait offrir un petit rôle dans Big Fish: La Légende du gros poisson, sorti en 2003. C’est sa toute première incursion dans le cinéma américain, et la jeune femme saura exploiter cette entrée à Hollywood. Ce n’est donc pas un hasard si Jean-Pierre Jeunet la prend pour Un long dimanche de fiançailles, où sa présence, de quelques minutes seulement, lui permet de décrocher le César de la meilleure actrice dans un second rôle.

La vie en rose (2007)

Le réalisateur Olivier Dahan la veut. Les producteurs lui préfèrent Audrey Tautou, et c’est le cinéaste qui gagne, après avoir menacé de se retirer de la production. Pour son premier rôle principal, Marion Cotillard se soumet à 5 h de maquillage tous les matins, elle se fait raser les sourcils et change sa voix. Elle rentre à ce point dans le personnage d’Édith Piaf qu’il lui faudra ensuite presque un an pour en sortir. Mais son professionnalisme est récompensé. En France, le film rafle cinq César — dont celui de la meilleure actrice —; en Angleterre, il obtient quatre BAFTA — et là encore, celui de la meilleure actrice. La consécration suprême arrive avec les Oscars, deux statuettes récompensant La vie en rose, et l’actrice repartant avec celle de la meilleure actrice.

L'Ascension du chevalier noir (2012)

Son Oscar lui ouvre toutes les portes. Elle devient l’égérie de Dior, tourne avec Michael Mann (Ennemis publics), Rob Marshall (Neuf) et Christopher Nolan (Origine), Steven Soderbergh (Contagion) et Woody Allen (Minuit à Paris). En France, elle est des Petits mouchoirs, de son conjoint Guillaume Canet. Christopher Nolan lui écrit alors un rôle dans L'Ascension du chevalier noir, soit celui de Miranda Tate, alias Talia Al Ghul. Fort de plus d’un milliard de dollars de recettes au box-office international, le long métrage confirme le statut de vedette de Marion Cotillard. En Europe, De rouille et d’os, de Jacques Audiard, présenté à Cannes, lui vaut, entre autres, une première nomination dans un rôle principal de film dramatique aux Golden Globes.

Juste la fin du monde (2016)

Le long métrage de Xavier Dolan, qui s'est vu décerner le Grand prix au Festival de Cannes ainsi que trois César, met en scène Marion Cotillard en épouse de Vincent Cassel. Sur la Croisette, l’actrice dira: «Xavier est comme un sixième personnage du film. Il est tout le temps avec nous, il nous parle pendant les scènes. Il est comme un sculpteur qui sculpte la scène en même temps qu’elle se fait. J’ai adoré travailler comme ça.»