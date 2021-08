Savourer la vie

La vie n’est pas parfaite : rien n’est plus vrai. Mais que diriez-vous d’apprendre à composer avec toutes ses imperfections ? Dans son livre Savoure le bonheur des choses imparfaites, l’auteur et philosophe Nobuo Suzuki souhaite nous initier à la beauté de l’imperfection afin de mieux intégrer le bonheur au quotidien.

Le Wabi sabi, vous connaissez ? Il s’agit d’un concept issu du bouddhisme permettant d’aller à l’essentiel. Même si la vie n’est pas parfaite, l’auteur, dans son livre, nous rappelle qu’il est tout de même possible de savourer ce qu’elle a de bon à nous apporter en oubliant quelque peu l’idée de la perfection. Cette philosophie se résume en trois phrases. Rien n’est parfait. Rien n’est achevé. Rien ne dure toujours. L’esprit du Wabi sabi, qui ne conçoit la beauté que dans ce qui s’apparente à la nature, s’applique aussi à l’être humain. Les branches d’un arbre ne sont pas parfaites, l’angle diffère, les intempéries et le temps ont eu raison de quelques imperfections de son tronc, mais on apprécie tout de même l’essence de sa beauté. Ainsi, prendre conscience de notre propre imperfection nous rend humbles et nous fait réaliser qu’il y a place à l’évolution en tant qu’être humain.

En deuxième lieu, la nature étant en perpétuel changement, on comprend que chaque individu doit poursuivre son cheminement puisque rien n’est achevé. Dans cette philosophie, tout est toujours à commencer, sans pour autant recommencer, cela permet ainsi d’embrasser l’apprentissage de la vie.

Le troisième principe conçoit l’idée que tout est en constant mouvement et changement, permettant ainsi d’apprécier le moment présent, puisqu’il ne reviendra pas. Même les couchers du soleil sont uniques, ils diffèrent selon la position et la forme des nuages. La nature tout comme l’être humain vieillissent, les couleurs des feuilles changent au fil des saisons, et les personnes perdent leur jeunesse, elles se transforment et leurs visages changeront inévitablement. Accepter que rien ne dure, incite à communier avec la beauté de l’instant.

Accepter malgré...

Si on peut s’accepter malgré nos imperfections, l’auteur nous rappelle qu’il faut également apprendre à apprécier les gens de notre entourage malgré leurs imperfections, même si ce n’est pas toujours facile. Chaque personne est unique et réagira différemment devant une situation, alors inutile de critiquer sa façon d’agir qui serait différente de la nôtre dans une même circonstance. Il faut simplement accepter puisque personne ne détient la vérité absolue. L’auteur rappelle que les anciens philosophes grecs reconnaissent que la personne la plus sage est celle qui sait qu’elle ne sait rien. Un principe d’ignorance voulant que tout soit en évolution, que tout soit profondément imparfait, mais que tout soit en potentiel devenir.

Voilà un livre d’une très grande sagesse à lire en vacances pour embellir votre existence.

Le coup de cœur du mois

Soyez zen

Photo courtoisie

Aspirer à vivre dans la zénitude relève du défi, mais ce n’est pas impossible. Les auteures proposent d’y arriver en suivant leur programme en 12 étapes. Par la pratique de la sophrologie, qui est une méthode unissant le corps, la psyché et le cœur, on parvient à abaisser le stress et le mal-être grâce au renforcement de la conscience de soi. Il s’agit d’une pratique qui se fait à petits pas, puisqu’à l’instar du yoga ou de la méditation cela nécessite de l’entraînement. Le programme est teinté de psychologie occidentale et de sagesse orientale inspirées de diverses traditions zen originaires des sanctuaires ancestraux du Japon.

Vivre en paix

Photo courtoisie

Le concept philosophique de l’auteur n’est rien de moins que créer le paradis sur terre. Sceptique ? Évidemment, avec tous les revers que l’on compte lors de notre passage sur Terre et toutes les embûches qui se dressent sur notre route, il peut sembler difficile de s’imaginer une quelconque forme de paradis ici bas. Pourtant, l’auteur, à travers différentes histoires, est convaincu qu’il est possible de vivre en paix et de donner un sens à sa vie. Cela signifie trouver un endroit où l’on peut vivre de manière comblée. Sans pour autant porter constamment des lunettes roses, il est certainement possible de se trouver un coin de bonheur, même s’il ne rime pas avec un soi-disant paradis.

Passion et intégrité

Photo courtoisie

Dans son livre VISA vers la vie, l’auteure Louise Hélie, thérapeute en soins énergétiques et médium, nous invite à nous propulser vers davantage de moments heureux malgré les défis qui se présentent à nous. Les quatre clés qu’elle préconise sont contenues dans VISA : V pour Vérité, I pour Intégrité, S pour Sagesse et A pour Amour. Parmi les nombreux thèmes abordés, on compte l’idée de l’intégrité, de l’engagement et de la dépassion qui signifie un manque de passion dans ce que l’on fait. L’auteur suggère que la fatigue provient souvent d’un manque de passion dans notre travail ou d’un manque d’intégrité envers ses propres valeurs. Ici, on ne parle pas de fatigue en raison de surmenage, mais plutôt celle qui pèse sur les épaules jour après jour. Ainsi, avant d’accepter certains engagements, assurez-vous qu’ils correspondent à vos idéaux pour préserver le feu sacré qui donne un sens à la vie.